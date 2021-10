William Shatner oggi pomeriggio viaggerà nello spazio con la Blue Origin: come assistere al lancio

News Cinema

Appuntamento per le 14.30 ora italiana per seguire in diretta streaming la nuova impresa della Blue Origin di Jeff Bezos, a bordo della quale ci sarà anche il nostro amato Capitano Kirk, l'attore 90enne William Shatner.

Ci siamo! Oggi 13 ottobre ci sarà il nuovo lancio della Blue Origin di Jeff Bezos, con a bordo nientemeno che il capitano Kirk di Star Trek, William Shatner, che a 90 anni avrà anche il record di essere l'uomo più anziano ad aver viaggiato nello spazio. Il volo inizialmente si sarebbe dovuto tenere ieri ma è stato rimandato a oggi per via dei forti venti che avrebbero ostacolato il decollo.

A bordo con Shatner, come vedete dalla foto che lui stesso ha postato su Twitter, ci saranno altri tre privati cittadini: Chris Boshuizen, co-fondatore della società di osservazione della Terra Planet, Audrey Powers, vice presidente della missione e delle operazioni di volo della Blue Origin e Glen de Vries, vice presidente delle scienze della vita e della sanità della società francese di software Dassault Systèmes.

Se volete assistere dal vivo al lancio della Blue Origin non vi resta che collegarvi al sito www.blueorigin.com, dove alle 14.30 inizierà la diretta streaming prima del lancio previsto sembra per le 16 sempre ora italiana. Intanto auguriamo buon viaggio a tutti e soprattutto a William Shatner, che avrà finalmente l'opportunità "to boldly go" nello spazio!

Special delivery: #NS18 astronauts put pen to postcard ahead of their flight. When they take to the skies, they’ll boldly go where no mail carrier has gone before. #postcardstospace 🚀 pic.twitter.com/FjG4TR42we — Club for the Future (@clubforfuture) October 12, 2021