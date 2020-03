William Shatner in autoisolamento scrive il Diario di bordo del capitano Kirk

News Cinema

In un post al giorno su Twitter, lo spiritoso attore canadese replica la formula di Star Trek compilando il suo Starlog quotidiano.

Chi segue su Twitter William Shatner, l'attore rimasto nel cuore dei fan di Star Trek per il suo immortale capitano/ammiraglio Kirk (e degli altri magari per Boston Legal), sa quanto l'attore canadese sia presente e conosce lo spirito caustico con cui manda allegramente a quel paese troll e imbecilli vari. Considerando che il 22 marzo ha compiuto 89 anni, è davvero invidiabile la sua intelligenza e il suo modo di utilizzare i social.

Come tutti rinchiuso in casa per il necessario autoisolamento, Shatner ha deciso di moltiplicare i suoi interventi pubblicando ogni giorno un "Diario di Bordo del capitano"; il famoso "Starlog", con cui, con tanto di data astrale, iniziavano i telefilm della mitica serie classica di Star Trek. Sotto ve ne mettiamo un paio di esempi, ma se comprendete l'inglese e avete voglia di farvi quattro risate, noi vi consigliamo di seguire il suo account, così come quello dell'attore Sam Neill, che twitta dalla sua fattoria, spesso in compagnia dei suoi amati maiali o ci canta qualcosa. Sicuramente vi sentirete meno tristi. Lunga vita e prosperità!

Captain’s Log: Stardate 1 of self imposed isolation. After having arrived at Planet Home, I was warmly greeted by Emissaries Espresso & Macchiato. I look forward to my planned respite from my normal duties. Kirk out. — William Shatner (@WilliamShatner) March 18, 2020

Captain’s Log: Stardate 2 of self imposed isolation. Emissaries Macchiato & Espresso have been exploring a new territory called Underbed bestowing upon me tributes of missing socks and other items in an attempt to get my attention & adoration. — William Shatner (@WilliamShatner) March 19, 2020