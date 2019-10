William Hurt avvistato sul set di Black Widow: il ritorno di Thunderbolt Ross prelude ai Thunderbolts?

News Cinema

Hurt, a quanto rivelato da vari tweet e foto rubate sul set, apparirà nel film in una scena nei titoli di coda.

Uno degli attori più bravi e affascinanti tra quelli emersi negli anni Ottanta, il premio Oscar William Hurt, ha a lungo scelto ruoli intellettuali e impegnati. Ma superati i 60 anni, ha dimostrato di apprezzare anche prodotti considerati di minor impegno come i film del MCU, apparendo nel 2008 in L'incredibile Hulk nel ruolo del Segretario di Stato, generale Thaddeus "Thunderbolt Ross", che ha ripreso in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame.

Dopo una serie di voci sui social, e foto rubate dal set in questi giorni (potete vederle sotto), sembra ormai certo che l'attore riprenderà il ruolo anche in Black Widow, il film attualmente in fase di riprese dedicato al personaggio di Scarlett Johansson, cronologicamente situato tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Nel periodo, Thunderbolt Ross rappresenta il legame tra gli Avengers e il governo ed era dunque logico aspettarsi un suo ritorno, per altro non annunciato ufficialmente, anche se Hurt è stato chiamato per una scena aggiuntiva che comparirà probabilmente nei titoli di coda.

Molti pensano che questa in realtà preluda a un film sulla formazione dei "Thunderbolts", il team di supereroi composto da ex criminali e che Thunderbolt appaia nel film per coinvolgerci Yelena Belova, la seconda Vedova Nera, ma si tratta in questo caso di pure speculazioni, di cui potremo scoprire l'eventuale fondatezza solo all'uscita del film di Black Widow, il primo maggio 2020.

William Hurt, aka Thunderbolt Ross, is currently on the set of what I believe to be additional photography for 'BLACK WIDOW.' ScarJo is not believed to be there. Could Ross be visiting with Yelena in a post credit scene setting up a 'THUNDERBOLTS' project? That I cannot confirm. pic.twitter.com/bNS3RpWvJN — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) October 1, 2019