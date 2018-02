Willem Dafoe sarà il protagonista del nuovo horror del regista di The Witch, Robert Eggers

Candidato all'Oscar 2018 come miglior attore non protagonista per il suo sorprendente ruolo in Un sogno chiamato Florida (nei nostri cinema dal 29 marzo), Willem Dafoe si prepara ad aggiungere un altro personaggio alla sua galleria di ruoli misteriosi e inquietanti.

L'attore americano, che sarà omaggiato dal Festival di Berlino d'imminente inizio con l'Orso d'oro alla Carriera e una rassegna dei suoi film più famosi, è stato infatti ingaggiato come protagonista di The Lighthouse, che è il nuovo horror scritto e diretto dal regista di The Witch, Robert Eggers.

Non si sa molto di questo progetto, che sarà prodotto dalla A24 come il precedente film del regista: se non che vedrà Dafoe nei panni del guardiano di un faro di nome Old, e che sarà ambientato in Nova Scotia all'inizio del XX secolo.

Un faro implica automaticamente solitudine, e quindi, chissà, follia e mostri. Staremo a vedere.

