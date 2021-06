Willem Dafoe e Christoph Waltz nel western Dead for a Dollar di Walter Hill

News Cinema

Saranno Christoph Waltz e Willem Dafoe gli interpreti del western Dead for a Dollar: li dirigerà il leggendario Walter Hill.

Willem Dafoe e Christoph Waltz in un western diretto da Walter Hill, dal titolo Dead for a Dollar: si farebbero carte false per vedere un nuovo film di genere dal regista dei Guerrieri della notte, Driver l'imprendibile e 48 ore, con due interpreti di questa levatura. È un progetto reale, anche se al momento è in corso la ricerca dei finanziamenti da parte della Myriad Pictures, che si attiverà al virtuale Marché di Cannes questa settimana: non abbiamo dubbi che assicurarsi i fondi dovrebbe essere molto veloce.

Dead for a Dollar è scritto da Matt Harris con lo stesso Walter Hill, regista l'ultima volta di Nemesi nel 2016. Il film sarà ambientato nel 1897, nel New Mexico, dove Waltz dopo Dhango Unchained torna a interpretare un cacciatore di taglie, Max Borlund: la sua missione è recuperare la moglie di un affarista di Santa Fe, rapita per riscatto da un disertore. In Messico però la strada di Max s'incrocia con quella di Joe Cribbens (Dafoe), un fuorilegge giocatore d'azzardo che lui stesso ha contribuito a catturare anni prima...

Rivedremo prossimamente Christoph Waltz in The French Dispatch di Wes Anderson, dove sarà anche Willem Dafoe, che comunque riapparirà in tempi brevi in The Card Counter, ultima fatica di un'altra colonna dell'Hollywood autoriale, Paul Schrader.