Willem Dafoe: cinque film in streaming per festeggiare i 65 anni del grande attore.

Vi proponiamo cinque film in streaming con le migliori interpretazioni di Willem Dafoe.

Da dove cominciare per raccontarvi dell’arte istrionica e insieme raffinata di Willem Dafoe? Forse basterebbe elencare la sua filmografia, così piena di titoli talmente diversi tra loro da testimoniare in pieno la versatilità dell’attore che compie oggi 65 anni. Fin dalla fine degli anni ‘70 Willem Dafoe si è dimostrato interprete capace di sostenere con carisma ruoli da protagonista ma anche riempire da consumato professionista parti di supporto. Scegliere soltanto cinque film in streaming non è stato assolutamente semplice. Invece di concentrarci su grandi successi di pubblico come ad esempio i cinecomic Spider-Man o Aquaman abbiamo preferito (ri)scovare le interpretazioni e le opere maggiormente personali di Dafoe. Eccovi dunque la nostra selezione.

Willem Dafoe e le sue migliori cinque interpretazioni in streaming

Platoon (1986)

Dopo una serie di cult-movie rimasti piuttosto sconosciuti al grande pubblico arriva per Dafoe la consacrazione grazie al film sul Vietnam di Oliver Stone. L’attore interpreta il Sergente Elias, che lotta prima di tutto perché i suoi soldati mantengano un minimo di umanità di fronte all’orrore della guerra. Una prova vibrante che garantisce all’attore la sua prima nomination all’Oscar come non protagonista. Platoon ottenne quattro statuette tra cui quelle per il film e la regia, scrivendo con forza una pagina fondamentale della storia del cinema bellico. Ancora oggi un’opera capace di scuotere. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

L’interpretazione più intensa della carriera di Dafoe in uno dei film maggiormente discussi dei nostri tempi. Martin Scorsese ha adattato il testo “maledetto” di Nikos Kazantzakis con una passione inusitata, mostrandoci l’aspetto terreno e umanissimo del protagonista. L’ultima tentazione di Cristo rappresenta il testamento spirituale di tutti coloro che vi hanno partecipato, film coraggioso e follemente messo al bando ancor prima di essere visto. E aggiungiamo capito. Una pagina fondamentale della carrier di Dafoe, che nello stesso anno recitò anche in un altro capolavoro come Mississippi Burning - Le radici dell’odio. Disponibile su Chili, Google Play.

Così lontano così vicino (1993)

Uno dei film più discussi di Wim Wenders quando era all’apice della sua carriera. Seguito “impossibile” di un cult-movie come Il cielo sopra Berlino, Così lontano così vicino è un film-contenitore che non ha paura di strabordare, perché quando lo fa propone momenti di cinema altissimo. Willem Dafoe vi interpreta un personaggio complesso e simbolico, un burattinaio dei destini umani che abbraccia e piange con quelle stesse anime che si trova costretto a condannare. Quando il cinema europeo fondeva arte, visione e soprattutto ambizione. Uno dei nostri film preferiti di un decennio di cinema irresistibile. Disponibile su Chili.

Un sogno chiamato Florida (2017)

Un sogno chiamato Florida: Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Con un salto temporale di quasi venticinque anni passiamo a un Willem Dafoe che interpreta l’umanissimo gestore di un motel da quattro soldi nel film vibrante di Sean Baker. Per l’attore solitamente istrionico una prova misurata, sottile e precisa che gli vale la terza nomination all’Oscar come non protagonista (la seconda l’aveva ottenuta per L’ombra del vampiro). Gran bel film Un sogno chiamato Florida, ha il sapore dolce ma anche doloroso della vita ai confini. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Chili, Google Play, Netflix, TIMVision.

Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità (2018)

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Invece di raccontare l’arte, viverla. In questo riesce il bellissimo film di Julian Schnabel, in cui Dafoe interpreta il protagonista senza dipingerne un arco narrativo, ma al contrario come un flusso sparso di emozioni, idee, dolore del vivere. Van Gogh - Sulla soglia dell’eternità ripropone la densità della pittura impressionista, capace di carpire il sentimento prima dell’idea. Finalmente nomination all’Oscar come protagonista per Dafoe. È ora però che arrivi anche la statuetta...Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Chili, Google Play.

Torniamo alla domanda di partenza: come definire la grandezza di Willem Dafoe? E se contassimo i grandi registi che hanno voluto collaborare con lui? Oltre ai già citati dobbiamo aggiungere Katrhyn Bigelow, William Friedkin, Walter Hill, David Lynch, Michael Cimino, Paul Schrader, Abel Ferrara, Sam Raimi, Wes Anderson, Lars von Trier, Spike Lee, Werner Herzog, Kenneth Branagh e prossimamente Guillermo Del Toro, con cui sta realizzando Nightmare Alley. Immaginiamo possa bastare. Comunque sia: buon compleanno Mr. Dafoe!