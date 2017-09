Will Smith posta su Facebook foto dal set di Aladdin

In casa Disney è sempre (più) tempo di remake live action. Dopo i grandi successi delle stagioni passate, è già in lavorazione un'altra classica fiaba con attori in carne e ossa. Parliamo del remake Aladdin, il bellissimo film del 1992, diretto da Ron Clements e John Musker, in cui uno straordinario Robin Williams (e da noi un altrettanto bravo Gigi Proietti) dava voce e incontenibile personalità al Genio.

La nuova versione è diretta dall'instancabile Guy Ritchie, si gira a Londra e, come tutti sanno, sarà il vulcanico Will Smith a ricoprire il ruolo del Genio. Proprio lui ha postato un selfie dal set sulla sua pagina Facebook, in cui dice:

"Abbiamo appena iniziato a girare Aladdin e volevo presentarvi la nuova famiglia: Mena Massoud/Aladdin, Naomi Scott/la principessaJasmine, Marwan Kenzari/Jafar. E io sono qui a interpretare il mio Genio. Si comincia!"

Del cast di comprimari fanno parte anche Navid Negahban (Homeland) che è il Sultano, Nasim Pedrad (Saturday Night Live), la confidente di Jasmine Dalia, Billy Magnussen (Into the Woods) il pretendente principe Anders e Numan Acar (Homeland) che è Hakim, braccio destro di Jafar e capo delle guardie di palazzo.

La sceneggiatura tratta dal film e da storie de Le mille e una notte è adattata da John August. Alan Menken firma ovviamente la partitura, che include nuove incisioni delle indimenticabili canzoni originali scritte da Menken, Howard Ashman e Tim Rice, oltre a nuove canzoni di Menken, Benj Pasek e Justin Paul. La Disney non ha ancora rivelato la data d'uscita.