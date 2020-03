Will Smith: "Non vi piace la mia barba? L'ho sempre avuta!"

News Cinema

Con un breve montaggio "barbuto" dei suoi film, Will Smith si difende ironicamente dai commenti sulla barba che sta lasciando crescere.

Da qualche settimana Will Smith ha la barba. Un motivo c'è: sta interpretando Richard Williams nel film King Richard, padre delle tenniste Venus e Serena, che la barba ce l'ha. Anche questa produzione è momentaneamente sospesa per l'emergenza sanitaria del Coronavirus, ma questo non impedisce all'attore di postare video e foto sul suo account Instagram, sia seri e volti a sensibilizzare i suoi follower americani sui rischi del contagio, sia divertenti per alleggerire la tensione come è nel suo stile. Will Smith ha risposto in modo ironico ai tanti commenti ricevuti sulla barba, che non ha una diretta attinenza con la quarantena, pubblicando un breve video montaggio in cui lo si vede in alcuni film del passato in versione barbuta.

"Sto leggendo i vostri commenti e dite cose assurde sulla mia barba, ma non capisco perché siate così sorpresi... io la barba l'ho sempre avuta!" dice Smith prima delle immagini tratte da Io, Robot, Men in Black, Il principe di Bel-Air, Aladdin e La ricerca della felicità.