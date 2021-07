Will Smith nel trailer ufficiale di King Richiard, biopic sul padre-allenatore di Serena e Venus Williams

News Cinema

Una storia vera di ferrea e spietata determinazione che ha portato due ragazze di Compton, Serena e Venus, a diventare due tra le più grandi giocatrici di tennis della loro era. King Richard arriverà nei cinema italiani con Warner Bros. Italia.

Venus Williams, classe 1980, numero uno della classifica WTA nel 2002 (posizione mantenuta per undici settimane non consecutive), sette vittorie ai tornei del Grande Slam (cinque a Wimbledon), ori e argenti olimpici.

Serena Williams, classe 1981, anche lei è diventata numero uno dei mondo del 2002, occupando la posizione per 319 settimane complessive, vincitrice di 73 tornei WTA singolare di cui 23 in prove del Grande Slam. Anche lei medaglia d'oro olimpica.

Basterebbero questi pochissimi, sinteticissimi dati per far capire come la storia del tennis femminile del XXI secolo coincide con quello di queste due sorelle americane, dotate, oltre che di tecnica, di una straordinaria forza fisica ma soprattutto mentale.

King Richard è il film che racconta come due ragazzine povere di Compton siano diventare due delle più grandi (e ricche) giocatrici di tutti i tempi: tramite la ferrea e spietata determinazione di un padre, Richard Williams, che a un certo punto ha semplicemente deciso che le sue figlie sarebbero diventate quello che sono diventate e che ha iniziato ad allenarle intensamente per farle arrivare lì dove voleva e sapeva sarebbero arrivare.

Senza nulla togliere a Reinaldo Marcus Green, che l'ha diretto, King Richard è a tutti gli effetti un film di Will Smith, che ha voluto interpretare il ruolo di papà Williams con una determinazione molto simile a quella che racconta.

Al suo fianco ci sono Aunjanue Ellis nel ruolo della mamma delle ragazze, Oracene “Brandi” Williams; Saniyaa Sidney è Venus Williams, Demi Singleton è Serena. Nel cast ci sono anche Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Andy Bean, Kevin Dunn e Craig Tate.

Questo è il primo trailer ufficiale originale di King Richard, che negli USA debutterà in sala e su HBO Max il 19 novembre, e che nei cinema italiani arriverà distribuito da Warner Bros. Italia.