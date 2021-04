Will Smith lascia la Georgia per le riprese di Emancipation, in accordo col regista

News Cinema

Will Smith e Antoine Fuqua non gireranno Emancipation, storia di uno schiavo, nella prevista Georgia, in polemica con le nuove regole per il voto.

Dalle parole ai fatti: Will Smith e Antoine Fuqua, rispettivamente protagonista e regista di Emancipation, hanno deciso con un comunicato ufficiale di abbandonare la Georgia come location del loro prossimo lungometraggio, in polemica con le recenti regole che hanno reso più difficile l'accesso al voto per larghe fasce della popolazione. La Georgia non è l'unico stato americano ad aver avviato procedure da molti ritenute discriminanti, ma in questo caso il gesto di Smith e Fuqua è particolarmente significativo. Vediamo perché.

Emancipation con Will Smith non si gira più in Georgia: le ragioni della scelta

Se di recente avete osservato con attenzione i titoli di coda di diverse produzioni americane, avrete notato che la Georgia è stata scelta come set per molti film e serie tv, grazie ad agevolazioni di vario tipo: il boicottaggio danneggerà sicuramente le economie della zona. In più, Emancipation (futura esclusiva Apple TV+) è un film in costume basato sulla storia vera di Peter, uno schiavo in fuga dal sud al nord degli Stati Uniti: la foto della sua schiena massacrata di frustate, pubblicata nel 1863, aprì gli occhi a molti. La connotazione politica della vicenda è diventata ideologicamente incompatibile con le decisioni dello stato. Ecco uno stralcio del comunicato di Will Smith e Antoine Fuqua:

In questo momento storico, la Nazione sta facendo i conti con la sua storia, e sta cercando di eliminare le vestigia del razzismo istituzionale, per ottenere la vera giustizia razziale. Non possiamo in coscienza sostenere economicamente un governo che emana leggi elettorali regressive, concepite per ridurre l'accesso al voto. Le nuove leggi del voto in Georgia riecheggiano gli impedimenti al voto che passarono alla fine della Ricostruzione [1865-1877, ndr], per impedire a molti Americani di votare. Purtroppo ci sentiamo obbligati a spostare la nostra produzione dalla Georgia a un altro stato.