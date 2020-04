Will Smith lancia su Snapchat la serie Will From Home

News Cinema

Esordisce oggi la serie Snapchat Will From Home, che ci mostrerà l'attore nel suo garage interagire con la famiglia e ospiti famosi a distanza.

Un attore che non recita è un leone in gabbia. In questi giorni di forzato autoisolamento, qualcuno di loro, a dire il vero, si riposa e si dedica agli hobby, comunicandoci quotidianamente cosa fa per passare le giornate, ma come al solito Will Smith pensa in grande. Con la collaborazione di Westbrook Media, l'attore, attivissimo sui social, già protagonista di un talk show sul coronavirus, ha lanciato questo venerdì una serie su Snapchat, Will From Home, trasmessa dal suo garage, in cui interagisce con la sua famiglia e - a rigorosa distanza di sicurezza - con ospiti celebri.

Nei dodici episodi previsti Will Smith parlerà anche con la gente comune (non famosa, insomma) come lui rinchiusa in casa per la pandemia. Secondo il responsabile dei contenuti originali di Snapchat, Sean Mills, la chiusura globale darà vita a "nuove forme di creatività e nuovi modi di raccontare storie".

La piattaforma, che ha dedicato uno spazio apposito alle news sulla pandemia, con partner coma la CNN, la NBC News e il Wall Street Journal, durante questi giorni ha visto che oltre 68 milioni di utenti ne hanno usufruito. "La nostra prima reazione" - dice ancora Mills - "è stata quella di implementare la sezione news, ma dopo una settimana e mezzo ci siamo resi conto dell'enorme crescita di interesse nei confronti di contenuti di intrattenimento, specialmente di genere comico e umoristico. Il tipo di cose che la comunità chiede sono contenuti positivi, che diano forza. Non si tratta solo di evasione ma di quello che può venire di buono da un momento molto difficile. Will From Home risponde perfettamente a questa esigenza".

Se siete interessati, le puntate dello show andranno in streaming il lunedì, il mercoledì e il venerdì.