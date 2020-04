Will Smith: Io sono leggenda o… complemento d'arredo?

News Cinema

L'attore diverte i suoi fan e la rete con un post ispirato al film catastrofico in cui era l'unico sopravvissuto a una pandemia.

Dal primo giorno in cui il Coronavirus ha iniziato a imperversare, i nostri smartphone sono stati invasi da vignette e video spiritosi che cercavano di sdrammatizzare attraverso parodie di qualunque genere. Immancabilmente qualcuno ha pensato di paragonare la situazione del mondo al brutto guaio in cui Will Smith si è cacciato in Io sono leggenda, adattamento dell'omonimo romanzo di Richard Matheson. Nel film l'attore era l'unico sopravvissuto a una spaventosa pandemia, generata dal virus del morbillo geneticamente modificato, e doveva vedersela con gli zombie. Ovviamente, in questo mese e mezzo, anche lui è tornato con la mente a quelle atmosfere e, per ridere, ha postato su Instagram due foto che si sono aggiudicate un profluvio di like e visualizzazioni. Le immagini sono una accanto all'altra e sulla prima si legge: "Io in quarantena", mentre la seconda è accompagnata dalla scritta: "La storia che racconterò ai miei nipoti". Quest'ultima è una fotografia di Io sono leggenda, mentre l'altra ritrae un signore decisamente in carne di cui non conosciamo l'identità.

Fra le righe Will Smith vuole dirci che la quarantena è tempo di ozio, binge-watching e di abbuffate di cibo, come tutti noi ben sappiamo. Non c'è spazio per gli atti eroici, insomma, anche se, magari fra 20 anni, chi c'era potrà raccontare, mentendo, di aver salvato il mondo, se non addirittura fermato un'armata di morti viventi.

Il post di Will Smith è divertente, ma se proprio dobbiamo indicare il nostro meme preferito in fatto di parodie di Io sono leggenda, scegliamo il poster del film con la Regina Elisabetta al posto di Smith.