Will Smith ha la pancetta da commendatore: "Non sono mai stato così fuori forma"

In risposta alla scena di Bad Boys in cui correva con la camicia aperta di cui ha parlato giorni fa, Will Smith ha voluto far vedere ai suoi fan che ne è stato dei suoi addominali.

Se Will Smith è diventato una leggenda del grande schermo, e un'icona sexy, il merito è anche di Bad Boys e di una particolare scena del film durante la quale corre con la camicia aperta. Di questa sequenza, diventata cult, l'attore ha parlato, insieme a Martin Lawrence, durante una puntata della trasmissione The Shop. Dopodiché, in risposta a quei gloriosi giorni andati (che erano giorni di addominali perfetti), Smith ha postato su Instagram una sua foto in cui del tartarughino non c'è neanche l'ombra. Lo scatto è recentissimo e, sotto la fotografia leggiamo: "Sarò sincero con voi tutti. Non sono mai stato così fuori forma nella vita". Ovviamente la foto è diventata virale, anche per l'espressione di Will e per il tremendo abbigliamento: boxer, giacca della tuta e pantofole.

Chi storce il naso di fronte alla pancetta di Will Smith deve considerare che da Bad Boys sono passati 26 anni e che con il tempo il corpo umano si modifica e perde tonicità, a meno che non intervengano steroidi & Co. Inoltre, nelle settimane o nei mesi che precedono l'inizio di una lavorazione cinematografica, gli attori che devono mostrarsi quasi senza veli sono costretti ad allenamenti fisici massacranti. Infine bisogna ammettere che quasi l'intera popolazione mondiale ha impiegato molto del tempo di quest'anno nefasto a ingozzarsi di cibo più o meno spazzatura, con conseguenze spesso visibili.

Tornando alla scena di Bad Boys, Will Smith ha raccontato che Michael Bay gli aveva intimato di girare a torso nudo, spiegandogli che così la sua carriera sarebbe decollata più rapidamente. Smith si oppose e i due trovarono un compromesso (la camicia aperta).

Il caro Will ha ripreso il ruolo del detective Mike Lowrey in Bad Boys II (nel 2003) e in Bad Boys for Life, che è uscito nel 2020 e che ha avuto un incasso mondiale stellare, pari a 426,5 milioni di dollari. Se, come ha detto Jerry Bruckheimer mesi fa, ci sarà davvero un Bad Boys 4, Will Smith di certo tornerà in forma, oppure il personaggio ricorrerà ad abiti un po' comodi.