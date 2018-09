Will Smith festeggia i suoi cinquant'anni... buttandosi da un elicottero in volo

La tua carriera procede su binari un po' smorti. I figli sono diventati grandi, non han più bisogno di te e fanno la loro vita. E per di più, arrivi al fatidico compleanno dei cinquanta, e ti accorgi che il tempo che hai davanti a te è drammaticamente, probabilmente, meno di quello che hai alle spalle.

Una crisi di mezza età ci sta tutta, diciamocelo pure. Anche se esistono soluzioni meno radicali di quella scelta da Will Smith che i cinquant'anni li ha compiuti ieri,, e che ha pensato bene di festeggiare gettandosi nel vuoto da un elicottero in volo, senza che la cosa fosse richiesta da qualche action movie che lo vede protagonista.

Non se la prendano, i tanti fan del vecchio Will, qui si scherza.

A non scherzare è stato lui, che dall'elicottero si è gettato davvero, anche se il suo salto è stato un salto bungee, quindi con l'elasticone lunghissimo attaccato all corpo imbracato, e lo ha fatto per rispondere alla sfida lanciatagli da quelli di Yes Theory, che sono un gruppo di ragazzi che se ne vanno in giro per il mondo a fare video di robe estreme per mostrare che, secondo loro, la vita per essere vissuta appieno deve comportare una serie di gesti che ci facciano uscire dalla nostra comfort zone.

Saltare da un elicottero in volo, in effetti, è decisamente poco confortevole.

Come che sia, questo è il video in cui il salto di Will Smith è stato immortalato: