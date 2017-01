Will Smith e Tom Hanks interessati al remake di Dumbo firmato da Tim Burton

Tom Hanks e Will Smith si stanno interessando al progetto del remake di Dumbo, come sappiamo a cura di Tim Burton (in vena di mettersi MOLTO alla prova). A quanto sembra Hanks potrebbe interpretare il ruolo del cattivo nella vicenda, riraccontata nella sceneggiatura di Ehren Kruger, già dietro al copione dei Transformers e di I fratelli Grimm e l'incantevole strega. Non si sa ancora a quale ruolo Smith possa essere interessato, anche se online qualcuno si getta a capofitto sulla battuta più spontanea, basandosi sulle celeberrime orecchie dell'attore.

Chiaramente, in un contesto hollywoodiano che si avvale spesso di performance capture e animazioni, anche in un progetto live action, il modo e la tecnica in cui i due attori apparirebbero nel film potrebbero essere molteplici. Ammesso che alla fine l'operazione vada in porto: Smith ha anche da interpretare l'atteso (dai fan) Bad Boys for Life con Martin Lawrence, mentre Hanks sta per partecipare al film bellico Greyhound.