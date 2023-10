Will Smith e Jada Pinkett Smith sono separati dal 2016: la rivelazione in un libro autobiografico dell'attrice

News Cinema

Nonostante siano apparsi insieme come coppia per moltissimi anni e Will Smith l'abbia a modo suo difesa da Chris Rock, Jada Pinkett Smith rivela nel suo libro che non stanno più insieme ormai da molti anni. Nel libro autobiografico "Worthy", l'attrice rievoca lo scandalo dello schiaffo agli Oscar.

Ricorderete tutti (come se fosse possibile dimenticarla...) la cerimonia degli Oscar 2022, quando Will Smith, adirato per la battuta fatta da Chris Rock sull'alopecia della moglie Jada Pinkett, dopo averlo apostrofato balzò su dalla poltrona come un fulmine, salì sul palco e gli appioppò un manrovescio. Fu un'azione tanto veloce ed esagerata, che sulle prime molti pensarono si trattasse di una gag, ma così, ahimé, non era, tanto che Smith fu sospeso dall'Academy e ci furono un bel po' di strascichi successivi. Adesso Jada Pinkett Smith ha raccontato la sua verità, e la sua storia, in un libro autobiografico intitolato Worthy (degno, meritevole). E la sorpresa è che, nonostante i due abbiano mantenuto all'esterno una vita da coppia, in realtà fanno vite separate da un bel po' di anni. per la precisione dal 2016.

Jada Pinkett Smith racconta la sua verità sulla serata dello schiaffo agli Oscar

Non ha avuto una vita facile, Jada Pinkett: è sopravvissuta ad un'infanzia difficile nelle strade di Baltimora e anche nella sua successiva carriera ha conosciuto alti e bassi. Prima di arrivare alla dichiarazione che ha colpito tutti, cioè il fatto che i due non stanno più insieme dal 2016, vediamo cosa ha scritto nel libro sullo scandalo della cerimonia degli Oscar (che Smith poi vinse), in un capitolo intitolato "The Holy Joke, The Holy Slap, and Holy Lessons". A quanto pare, anche lei sulle prime pensò che fosse tutto uno scherzo:

"Quando Chris dopo restò lì in piedi, credetti che le mie osservazioni fossero giuste: Aha, è uno sketch!". Andando avanti, scrive:

Ho avuto una premonizione vera e propria la sera prima dell'incidente sul palco degli Oscar. Fu come un flash mentale quando sulla tv apparve la faccia di Chris Rock come uno dei presentatori della serata. Mi si chiuse lo stomaco. Si sapeva che gli piaceva prendermi in giro... e dal palco degli Oscar, nientemeno. Era successo nel 2016, sei anni prima, in quelli diventati famosi come #OscarsSoWhite. Cercando di essere ottimista, mi dissi che era passato un sacco di tempo, che erano gli Oscar, non c'erano nuove incomprensioni, ed ero sicura che si sarebbe comportato bene. Ma un altro pensiero era: Non riuscirà a trattenersi. Quando Chris uscì per presentare un premio, fece delle battute, ottenne molte risate e, come fanno molti comici, decise di spremere al massimo il suo tempo in scena, vide me e la mia testa calva e improvvisò "Jada, ti amo. Non vedo l'ora di vederti in Soldato Jane 2". Proprio come pensavo, non era riuscito a resistere. E io alzai gli occhi al cielo non per il suo riferimento alla mia alopecia, sinceramente, ma pensando alle persone che avevo conosciuto che erano in condizioni molto peggiori delle mie. Si trattava in realtà di una battuta molto superficiale, come dissero molti, ma il problema non ero io. Ero frustrata per il fatto che la maggioranza della gente non sembra comprendere quanto possa essere devastante l'alopecia. Il mio cuore soffriva per tutti quelli che vivono nella vergogna, i bambini che si sono suicidati dopo esser stati presi in giro e bullizzati dai loro compagni. E ora gli Oscar, con la loro correttezza politica, dicevano al mondo che andava bene fare battute su una donna con l'alopecia? Non è stato finché Will ha gridato dalla sua poltrona a Chris di "tenere il nome di mia moglie lontano dalla tua fottuta bocca", e dopo che lo aveva ripetuto, che mi sono resa conto della gravità della situazione, e che no, non si trattava di uno sketch. Anche in questo caso non mi era chiaro il perché Will fosse così adirato. Conducevamo vite separate ed eravamo lì come una famiglia, non come marito e moglie. Ma quando ho sentito Will gridare "moglie", nella concitazione del momento, è avvenuto subito un cambiamento interiore 'oh cavolo, sono sua moglie' . In quel momento è quando la sedicenne Jada riappare e sono di nuovo in un club di Baltimora, c'è una rissa e iniziano ad accadere brutte cose. Mi rendo conto che sono agli Oscar, con un vestito bellissimo ma molto pesante color verde foresta, con un collo alto, un corsetto con la zip e uno strascico di mille miglia e devo restare seduta tutta la sera. Ma non vuol dire quanto sia cresciuta recentemente, è il mio vecchio meccanismo che riaffiora e il mio cervello pensa 'merda, devo combattere o scappare, sono spacciata! Non posso nemmeno alzarmi! Ma a prescindere da tutto, io e WIll siamo insieme in questa cosa'.

La verità sulla separazione tra Will Smith e Jada Pinkett

Anche se i due non hanno mai divorziato e hanno continuato ad apparire insieme nelle occasioni pubbliche, si sapeva delle storie che entrambi avevano avuto con altri e che a questo punto non rientrano più sotto la voce "tradimento". In un'intervista con NBC News, Jada Pinkett ha detto che non avevano annunciato pubblicamente la rottura perché non erano ancora pronti e stavano cercando di capire come affrontare il cambiamento nella loro relazione. Infine ha aggiunto che nel 2016 "eravamo proprio esausti di questi tentativi. Credo che entrambi fossimo ancora incastrati nella nostra fantasia di quello che pensavamo che l'altro dovesse essere". La loro vita, da allora, è completamente separata e non vivono più insieme, ma non divorzieranno. Il motivo è, dice ancora Pinkett, che ha fatto una promessa che non ci sarebbe stato nessun motivo di divorziare per lei e Will e che "non sono stata in grado di infrangere quella promessa". Almeno fino ad ora. Will Smith e Jada Pinkett si sono sposati nel 1997 e hanno avuto due figli insieme (oltre a Trey, della prima moglie di Smith), Jaden e Willow, di 25 e 23 anni, entrambi attori.