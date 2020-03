Will Smith e il suo talk show sul Coronavirus, dopo Io sono leggenda

News Cinema

Will Smith in compagnia di tutta la famiglia prende molto a cuore il problema, in una puntata di Red Table Talk su Facebook.

Nell'emergenza Coronavirus ormai estesa a tutto il mondo e anche agli Stati Uniti, Will Smith si è unito al coro dei colleghi per evocare prevenzione e attenzione alla pandemia. C'è una differenza sostanziale però rispetto ad altri casi: Will non è stato contagiato, ma si è sentito in dovere, insieme a tutta la sua famiglia, di partecipare a una puntata di Red Table Talk su Facebook, "What You Need to Know About Coronavirus". Per il suo mestiere, Smith aveva infatti studiato virus e contagi preparandosi a Io sono leggenda (le strade deserte di quel film oggi ci fanno un effetto ben diverso, purtroppo). Non parla in qualità di esperto, ma col calore di chi quegli esperti li aveva consultati, tanto che il talk show della famiglia Smith coinvolge il virologo Michael Osterholm dell'Università del Minnesota. C'è humor, ma come potrete verificare, se vi andrà di vedere la puntata sottotitolata in italiano, l'appello è serio e concreto, nella non troppo velata certezza che la nostra situazione disperata stia per ripetersi altrove. Will dice:

Ho fatto Io sono leggenda, quindi mi sento responsabile quando circolano informazioni sbagliate! Come famiglia ne stiamo parlando da un po'. Quando mi stavo preparando per Io sono leggenda, il mio personaggio era un virologo, quindi ho avuto l'opportunità, preparandomi per la parte, di visitare i CDC [Centers for Disease Control and Prevention, ndr]. Ho sviluppato una basilare comprensione dei virus e degli agenti patogeni, ha cambiato la mia vita e il modo in cui vedevo il mondo.