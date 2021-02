Will Smith e il regista di Atomica Bionda insieme per Fast & Loose, un action thriller

News Cinema

Will Smith si cimenta ancora con l'azione, diretto dal regista di Atomica Bionda e Deadpool 2, in Fast & Loose: la curiosa storia di una doppia vita.

Will Smith sarà il protagonista dell'action thriller Fast & Loose di David Leitch, cocreatore di John Wick e regista di Atomica Bionda e Deadpool 2: al momento non si sa ancora chi si aggiudicherà il progetto, perché è in corso una "bidding war", cioè la classica asta dei diritti, aperta non solo agli studios hollywoodiani (Warner Bros, MGM, Paramount e Sony), ma anche alle principali realtà dello streaming (s'intuisce Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+).

La battaglia sarebbe al momento piuttosto vivace, perché sulla carta Fast & Loose è il classico film per un divo come Smith: l'intrigante sceneggiatura di Jon ed Eric Hoeber (RED) racconta di John Riley (Smith), che dopo essere stato dato per morto si riprende a Tijuana, in preda all'amnesia. Indagando su se stesso, realizza di aver condotto due vite: una da boss criminale danaroso, l'altra da agente CIA sotto copertura, solo e mal pagato. C'è un problema ulteriore: non è in grado di stabilire quale delle due identità fosse reale, in quale ruolo mentisse e in quale ruolo si riconoscesse sul serio. Soprattutto, chi deciderà di essere d'ora in poi?

Will Smith, che coprodurrà anche Fast & Loose con i suoi Westbrook Studios, si presenterà su questo set dopo aver completato il drammatico Emancipation di Antoine Fuqua per Apple TV+, dove interpreterà uno schiavo in fuga.