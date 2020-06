Will Smith e Antoine Fuqua realizzeranno Emancipation, ambientato durante la Guerra Civile americana

News Cinema

Al centro della storia uno schiavo in fuga che tenta di raggiungere l'esercito dell'Unione.

Il regista Antoine Fuqua e la star Will Smith gireranno il thriller Emancipaton, ambientato durante la Guerra di Secessione che sancì l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da William N. Collage avrà come protagonista Peter, uno schiavo in fuga che attraversa le paludi della Louisiana per dirigersi a nord e unirsi all’esercito dell’Unione. Il film mescolerà finzione a fatti realmente accaduti, adoperando come referente storico la (purtroppo) fotografia che divenne famosa come “The Scourged Back” (La schiena flagellata), pubblicata nel 1863 dall’Independent e dall’Harper’s Weekly come testimonianza delle atrocità commesse negli Stati del Sud.

Autore di successi come Training Day, The Equalizer e il remake de I magnifici sette – tutti realizzati con Denzel Washington – Antoine Fuqua tornerà presto a occuparsi della post-produzione del suo prossimo Infinite, thriller di fantascienza che vede protagonista Mark Wahlberg. Will Smith ha invece in cantiere l’attesissimo dramma King Richard, biopic dedicato al padre delle due tenniste Venus e Serena Williams.