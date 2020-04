Will Hunting - Genio ribelle: il film da vedere e commentare insieme giovedì 30 aprile con SimulWatch

News Cinema

Il film di Gus Van Sant che ha rivelato al mondo il talento di Matt Damon e Ben Affleck. Appuntamento su SimulWatch giovedì 30 aprile alle 14.

La visione condivisa di giovedì 30 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di uno dei film più celebri degli anni Novanta, amatissimo tanto dal pubblico quanto dalla critica Will Hunting - Genio Ribelle.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Will Hunting - Genio Ribelle e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 30 aprile alle ore 14.

Diretto da un Gus Van Sant tutto al servizio della storia che racconta, trattenendo le sue corde più astratte e sperimentali, Will Hunting - Genio Ribelle è il film che ha rivelato al mondo il talento di Matt Damon e Ben Affleck: che qui non sono solo interpreti (Damon nei panni del protagonista, affiancato da Robin Williams premiato con l'Oscar per la sua interpretazione; Affleck in quelli di un suo amico), ma anche autori della sceneggiatura, che gli è valsa un premio Oscar.

La storia è quello di un ragazzo geniale ma problematico di Boston, che per tirare a campare fa le pulizie presso il prestigiosissimo Massachussets Institute of Technology. Lì, risolvendo un difficile problema rimasto su una lavagna, si accorgono delle sue prodigiose doti matematiche, e per aiutarlo a tenere a bada il suo carattere violento e gli istinti autodistruttivi, lo faranno seguire da uno psicologo che aiuterà Will a incanalare la sua rabbia in modo costruttivo.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Zombeavers.