Will Ferrell potrebbe fare un film con Gus Van Sant

Siamo talmente abituati a vederlo nelle commedie - e di commedie lui che viene dal Saturday Night Live ne ha fatte davvero tante e di grande successo - che difficilmente riusciamo ad accostare il suo volto e il suo nome a film di diverso genere. Eppure Will Ferrell di talento ne ha e chissà che non riesca a dare il meglio di sé diretto da un regista che non ama percorrere la strada del film da ridere, anche se è capace di giocare con l'ironia, o meglio con la leggerezza. Parliamo di Gus Van Sant, di cui aspettiamo con trepidazione Don't Worry.

Proprio durante una chiacchierata fra il protagonista di quest'ultimo film (uno straordinario Joaquin Phoenix) e Ferrell, il secondo ha parlato di un progetto in cui è coinvolto insieme al regista di Elephant. A Will che lo intervistava sulla vera storia del cartoonist John Callhan, Joaquin ha chiesto se avesse visto l'opera di Van Sant. Dopo aver risposto di sì, il Mugatu di Zoolander avrebbe detto al collega: "Se tutto va bene, lavorerò con Gus, mi fatto vedere qualcosa. Tengo le dita incrociate, ho sempre amato tutte le sue opere e sono felice di poter passare del tempo con lui - che tipo fico".

Se il progetto dovesse andare in porto, non sarebbe la prima collaborazione fra il regista e un attore che eccelle nella commedia. Sempre in Don't Worry, Van Sant ha mirabilmente diretto tanto Jack Black quanto Jonah Hill. Staremo a vedere.