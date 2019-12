Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus nel trailer di Downhill, remake hollywoodiano di Forza maggiore

News Cinema

Il film che rifà la commedia nera dello svedese Ruben Östlund sarà tra i protagonisti del prossimo Sundance Film Festival.

Prima di vincere la Palma d'oro con The Square, lo svedese Ruben Östlund aveva diretto un'interessantissima commedia nera - pure quella presentata a Cannes, sezione Un certain regard - dal titolo Forza maggiore.

Ora quel film - che raccontava la storia di una famiglia in settimana bianca che entrava in crisi quando, dopo un'improvvisa valanga, emergevano la pavidità e l'egoismo del padre - è stato rifatto anche negli Stati Uniti, dove uscirà col titolo Downhill e sarà tra i protagonisti del Sundance Film Festival nel gennaio del 2020.

Protagonisti di Downhill, di cui è disponibile il primo trailer in versione originale, sono Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus, mentre al posto del regista svedese dietro la macchina da presa ci sono Nat Faxon e Jim Rash. Ini Downhill ci sarà anche l'attore norvegese Kristofer Hivju, noto per la sua partecipazione a Game of Thrones ma, almeno in questo caso, soprattutto parte del cast del film originale, riprendendo il ruolo di un amico della coppia protagonista della vicenda.

Tra gli altri attori si segnalano Zach Woods, Zoë Chao e Miranda Otto, mentre da segnalare che lo stesso Östlund figura tra i produttori di questo remake.

Downhill: guarda il trailer del remake americano di Forza maggiore

A giudicare dalle immagini, la versione americana della storia spinge sull'umorismo in maniera più netta e più innocua di quanto non avvenisse nel film originale. Se non lo avete ancora visto, la nostra recensione potrebbe essere un incentivo a recuperarlo: è disponibile in streaming su Amazon Prime Video e numerose altre piattaforme. Per i più pigri, ecco il trailer di Forza maggiore per un rapido e facile confronto.