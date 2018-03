Wildling: ecco il trailer del film horror con Bel Powley adolescente mannara

Dopo la prima mondiale avvenuta al South By Southwest di Austin, è stato acquistato dalla IFC Midnight, che lo distribuirà negli USA in sala e in formato digitale a partire dal 13 aprile.

Si chiama Wildling, ed è un film horror che racconta di una ragazzina adolescente che è affetta da licantropia. O forse no.

Nei panni della protagonista c'è Bel Powley, la giovane attrice inglese che si è fatta conoscere come protagonista di Diario di una teenager, e nel cast ci sono anche Liv Tyler, Brad Dourif e Mike Faist. A dirigere, l'esordiente Fritz Böhm, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Florian Eder.

Questa la sinossi ufficiale di Wildling:

Il racconto di formazione di una ragazza adolescente assume una piega terrificante in questa avvincente declinazione del mito del lupo mannaro. Fin dalla nascita, Anna è stata cresciuta nel più totale isolamento da un uomo che conosce solo come "papà" e che ha fatto di tutto per nasconderle la verità sulle sue origini. Ma quando Anna, adolescente, viene improvvisamente catapultata nel mondo sotto la protezione di una pragmatica agente di polizia di nome Ellen, diviene immediatamente chiaro che questa ragazza è ben lontana dall'essere come tutte le altre. Incapace di adattarsi a una vita normale, anna si ritrova al contrario attratta dalla libertà selvaggia delle foreste dove fa fatica a reistere alla crescente sete di sangue che sente montare dentro di lei. Questo thriller dalle atmosfere gravide di tensione combina elementi spaventori e sovrannaturali con un racconto mitico di scoperta di sé.