Wildfire di Cathy Brady al Toronto Film Festival

News Cinema

Il film è prodotto da Prodotto da Carlo Cresto-Dina per tempesta UK

Cathy Brady, irlandese, è una delle giovani registe più promettenti del cinema in lingua inglese, con i suoi cortometraggi "Small Changes", "Morning" e "Wasted" si è aggiudicata due PremI IFTA e un BAFTA per il miglior cortometraggio, catalizzando l'attenzione degli addetti ai lavori.

A produrre il suo lungometraggio di esordio Wildfire, appena annunciato in selezione ufficiale al Toronto Film Festival, è Carlo Cresto-Dina fondatore di tempesta che ha prodotto, tra gli altri, tutti i film di Alice Rohrwacher e Leonardo Di Costanzo e che inaugura così la filmografia della società inglese tempesta uk



Questa è la trama ufficiale del film:

Lauren (Nora-Jane Noone) e sua sorella Kelly (Nika McGuigan) sono nate a un anno di distanza l'una dall'altra. Sono inseparabili da sempre ma la morte della madre, avvenuta in circostanze misteriose, legate a un attentato politico, le ha lentamente consumate. Kelly, che vuole cancellare il passato e fuggire dall'atmosfera soffocante di una piccola città di provincia, improvvisamente scompare e per Lauren, da quel giorno, la vita sembra essersi fermata.

Dopo quasi due anni, l'improvviso ritorno di Kelly le riavvicinerà, facendo emergere in loro le emozioni più oscure e profonde, smascherando l'ipocrisia di chi vuole nascondere un passato di odio tribale e violenza.

"Wildfire è il primo film che abbiamo prodotto con la nostra società inglese - dichiara da Londra il produttore Carlo Cresto-Dina - è stato un processo lungo e affascinante: Cathy ha creato la sua storia e i suoi personaggi attraverso mesi di prove e improvvisazioni con le straordinarie attrici Nika McGuigan e Nora Jane Noone nostre compagne di strada. Lavorando con BFI, Film4, Screen Ireland, abbiamo fatto esperienza (non sempre facile) di un modo diverso di produrre cinema d’autore. Essere a Toronto con il nostro primo film “inglese” è una grande conferma per noi, della nostra passione di trovare autori e autrici internazionali e crescere con loro."



Il film è dedicato alla memoria, della giovane attrice protagonista Nika McGuigan, uccisa da un cancro a 33 anni, poco dopo la fine delle riprese.



Wildfire è una produzione tempesta uk, Cowboy Film e Samson Films Production con BFI, Film 4, Screen Ireland, Wellcome Trust, Norther Ireland Screen