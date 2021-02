Wicked: il film dal musical prequel de Il mago di Oz si fa e ha già un regista

News Cinema

La Universal dà il via al film dal musical del 2003 Wicked, prequel de Il mago di Oz. A dirigerlo sarà Jon M. Chu, che non vede l'ora di cominciare.

Torniamo a parlare dell'adattamento cinematografico del musical Wicked, a cui abbiamo accennato nel lontano 2015 dicendo che a dirigerlo sarebbe stato Stephen Daldry. E’ di oggi invece la notizia che al posto del regista di The Hours, che comunque ha abbandonato il progetto lo scorso ottobre, ci sarà Jon M. Chu.

Forse questo nome vi dirà poco, ed è quindi nostro compito ricordare che costui ha diretto G.I. Joe - La vendetta, Now you See me 2 e soprattutto la commedia sentimentale di successo Crazy & Rich. Non conosciamo assolutamente i nomi dei protagonisti del film, ma, essendoci un regista che non ha minimamente l'intenzione di andare per altri lidi, per ora ci accontentiamo di sapere che il musical per il grande schermo ci sarà, e che a scrivere la sceneggiatura ci penserà, insieme a Winnie Holzman (che ha scritto il libretto di Wicked), Stephen Schwartz, che invece è l'autore della musica e dei testi delle canzoni dello spettacolo. Uno dei produttori dello show, Marc Platt, finanzierà il film, che è targato Universal Pictures.

Wicked è una sorta di prequel de Il Mago di Oz e ci mostra tutto ciò che è accaduto a Oz prima dell'arrivo di Dorothy e dei suoi amici. In particolare racconta racconta la storia di Elphaba, la futura Malvagia Strega dell'Ovest, e il suo rapporto con Galinda, più tardi Glinda, la Strega Buona del Nord. Il musical è basato sul romanzo "Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta" di Gregory Maguire ed è stato rappresentato per la prima volta nel 2003 a San Francisco, per poi spostarsi a Broadway.

Il film da Wicked avrà due canzoni inedite e siamo certi che Jon M. Chu sia perfetto per dirigerlo, visto che il suo film più recente è In the Heights - Sognando a New York, basato sul musical In the Heights di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes. Quando la Universal gli ha comunicato che sarebbe stato lui il regista, la sua gioia è stata incontenibile. Questo il suo commento su Twitter: "Per tutta la vita mi sono sentito fuori posto, strano e diverso. Mi sono nascosto dietro alla macchina da presa perché alla gente piaceva essere filmata e così io potevo scomparire. Ma quando ho visto, più di quindici anni fa, Wicked di Stephen Schwartz e Winnie Holzman rappresentato a San Francisco, ho capito che non l'avrei mai dimenticato. Quindi pensare che sono stato invitato a portare questa storia senza tempo nei cinema di tutto il mondo per farla vedere alle persone insieme alle loro famiglie, ai loro amici del cuore o a degli illustri sconosciuti di qualsiasi tipo, età, forma e colore, mi ha fatto credere di essere stato invitato a Oz dal mago in persona".

E a proposito di Oz, rivediamoci il traler del favoloso musical di Victor Fleming del 1939 con protagonista un'adorabile Judy Garland.