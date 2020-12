Whitney Houston: è Naomi Ackie l'attrice che interpreterà la regina del pop nel film biografico

News Cinema

Dopo una ricerca durata un anno, è stata trovata l'attrice che interpreterà Whitney Houston nel film biografico I Wanna Dance with Somebody: è Naomi Ackie.

Dopo una ricerca durata un anno, con un'infinita di attrici sottoposte a un'audizione, è stata finalmente trovata colei che avrà l'onore e l'onere di interpretare l'indimenticata Whitney Houston sullo schermo. Naomi Ackie è l'attrice sulla quale produttori e regista non hanno avuti dubbi. Diretto da Stella Meghie, il film intitolato I Wanna Dance with Somebody è il film biografico sulla cantante americana scomparsa nel 2012. "Naomi ci ha sorpreso ad ogni step delle audizioni" ha commentato Meghie, "ero commossa dalla sua abilità di catturare la presenza scenica di una icona mondiale mostrando al contempo l'umanità della sua essenza interiore".

Dove abbiamo già visto Naomi Ackie? Per prima cosa in Star Wars: L'ascesa di Skywalker nel ruolo di Jannah, poi in Lady Macbeth (2015), nell'esordio alla regia di Idris Elba intitolato Yardie (2018) e nel thriller The Corrupted (2019) dove recita accanto a Sam Claflin. Ha preso parte inoltre alle serie Cleaning Up e The End of the F***ing World, oltre ad aver terminato da poco le riprese dell'episodio pilota del prequel de Il Trono di Spade.

I Wanna Dance with Somebody è scritto da Anthony McCarten, già sceneggiatore di biopic come La teoria del tutto, L'ora più buia e Bohemian Rhapsody. L'uscita del film è prevista per novembre 2022.