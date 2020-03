When We Pray: Jamie Foxx dirige un film sulla rivalità fra due fratelli predicatori

News Cinema

A poca distanza dal suo esordio All-Star Weekend, l'attore pensa di rimettersi dietro alla macchina da presa e ha già pronta una sceneggiatura.

Mentre tutte le lavorazioni cinematografiche si interrompono praticamente ovunque a causa del Coronavirus, Jamie Foxx continua ad essere un vulcano di idee. L'attore infatti già pensa alla sua seconda regia. Della prima molti non avevano ancora sentito parlare, ma vi informiamo che si tratta di una commedia drammatica sul baseball intitolata All-Star Weekend e interpretata da un super cast: Robert Downey Jr., Eva Longoria, Gerard Butler, Benicio Del Toro e lo stesso Foxx. Attualmente in post- produzione, sarà seguita da When We Pray, di cui Jamie ha già scritto la sceneggiatura.

Come suggerisce il titolo (Quando preghiamo), When We Pray è un film di argomento religioso. Racconta infatti la rivalità fra due fratelli predicatori. Uno si costruisce una chiesa immensa e super-tecnologica in cui si ammassano fedeli su fedeli. L'altro sposa invece l’idea di una francescana povertà e fa le cose in maniera semplice, salvo poi ritrovarsi senza un dollaro in tasca. No sappiamo se Foxx interpreterà uno dei protagonisti e quando comincerà a girare.

L'ultimo film in cui abbiamo visto l'attore è stato Il Diritto di Opporsi, film con Michael B. Jordan ispirato a una storia vera.