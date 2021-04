When Hitler Stole Pink Rabbit: il trailer del film sulla vera storia di una bambina ebrea in fuga dai nazisti

News Cinema

Ispirato al celebre romanzo di Judith Kerr Quando Hitler rubò il coniglio rosa, When Hitler Stole Pink Rabbit ci porta nella Germania del 1933, da cui una famiglia di origine ebraica è costretta a scappare in fretta e in furia. Del film è arrivato il trailer.

Dopo Jojo Rabbit di Taika Waititi, ecco arrivare un altro film con la parola rabbit nel titolo, con protagonisti bambini e che parla della Germania nazista e di ebrei costretti a nascondersi o fuggire per evitare di finire in un campo di concentramento.

When Hitler Stole Pink Rabbit è tratto dal celebre romanzo per ragazzi "Quando Hitler rubò il coniglio rosa", basato sull'infanzia della scrittrice Judith Kerr e pubblicato per la prima volta nel 1971. Protagonista della storia è una ragazzina tedesca di origine ebraica di nome Anna che, nel 1933, è costretta a lasciare Berlino insieme alla famiglia per approdare prima in Svizzera, poi a Parigi e quindi in Inghilterra. Il coniglio rosa del titolo, che simboleggia l'infanzia rubata, è l'animale di pezza che la bambina è costretta a lasciare a casa perché non può portare tutti i propri giochi in viaggio (almeno nel romanzo).

La regia di When Hitler Stole Pink Rabbit è di Caroline Link, che conosciamo per Nowhere in Africa, vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero nel 2003. Protagonista è Riva Krymalowski, che ha alle spalle una breve carriera televisiva. Nel ruolo del papà di Anna troviamo Oliver Masucci, che conosciamo per la serie tv Dark e che ha impersonato Hitler in Lui è tornato. Del film, che uscirà nelle sale newyorchesi il 21 maggio e poi in altre città, è appena arrivato il trailer. Eccolo, insieme alla sinossi ufficiale:

Anna è troppo impegnata con la scuola e gli amici per accorgersi che il volto di Hitler campeggia su poster appesi ovunque nella Berlino del 1933. Ma quando suo padre - che poi è l’importante critico teatrale Alfred Kerr - improvvisamente scompare, la famiglia è costretta a lasciare alla svelta la Germania. Anna comincia a rendersi conto che la sua vita non sarà mai più la stessa mentre la sua famiglia si dirige verso terre inospitali e cerca di venire a patti con le sfide che la vita da rifugiati impone.