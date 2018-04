What the Waters Left Behind: il trailer dell'atteso film horror di Luciano e Nicolás Onetti

I nostri lettori appassionati di cinema di genere potrebbero conoscere i nomi di Luciano e Nicolás Onetti, due fratelli argentini che con i loro primi due film, Sonno profondo e Francesca, hanno omaggiato il giallo all'italiana di Dario Argento e compagnia.

Ora, i due fratelli argentini si sono cimentati con l'horror, e l'hanno fatto guardando decisamente al Tobe Hooper di Non aprite quella porta.

Di fronte al trailer del loro nuovo lavoro, che si chiama What the Waters Left Behind (in originale Los Olvidados), è infatti chiaro come il film di Hooper e quell'estetica lì siano stati un punto di riferimento fondamentale per raccontare la storia di un gruppo di ragazzi che si recano in un vilaggio fantasma per girare un documentario, e che rimangono vittime di un gruppo di maniaci psicopatici assetati di sangue.

Anzi, in questo trailer del film, ci sono diverse citazioni esplicite di Non aprite quella porta: riuscite a trovarle?