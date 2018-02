What Men Want: arriva il remake di What Women Want ma con una protagonista femminile

Una rom-com che all’inizio degli anni Duemila ebbe un discreto successo, sia per la notevole interpretazione di Mel Gibson che per l'idea di base (un uomo che riusciva a leggere nella mente delle donne), è What Women Want, diretto da quella Nancy Meyers a cui dobbiamo due classici niente male del genere: Tutto può succedere e L'amore non va in vacanza. In tempi di #MeToo e di una rinnovata autoconsapevolezza e determinazione del gentil sesso, ci piace apprendere che del film verrà fatto presto un remake nel quale è una donna a conoscere i pensieri più nascosti degli uomini, e quindi a comportarsi di conseguenza e a divertirsi un po’ a prenderli per il naso.

Il rifacimento si intitola, com'è giusto che sia, What Men Want (Quello che gli uomini vogliono) e la regia sarà di Adam Shankman, che non è esattamente un signor nessuno, visto che gli dobbiamo il musical rock con Tom Cruise Rock of Ages, Hairspray e Missione Tata, film nei quali c'è un forte elemento comico. Quest'ultima caratteristica ci induce a pensare che il suo nuovo film giocherà almeno un po’ sulle conseguenze del "super-potere" della protagonista femminile, che avrà il volto di Taraji P. Henson (che ricordiamo ne Il diritto di contare e ne Il curioso caso di Benjamin Button). Il suo ruolo sarà quello di un'agente sportiva che lotta ogni giorno per non soccombere in un mondo impietoso e che, dopo aver scoperto di saper leggere nella mente degli uomini, cerca di accaparrarsi (professionalmente parlando) un giocatore di notevole pregio.

What Men Want, che dovrebbe uscire nelle sale statunitensi l'11 gennaio del 2019, non è il primo remake con protagonista femminile di What Women Want. Nel 2010 uscì il tedesco Mind The Man - Nella mente degli uomini. A questo punto non ci resta che scoprire a chi andrà, nella commedia di Shankman, il ruolo che nel film con Mel Gibson fu di Helen Hunt.