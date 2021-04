What Drives Us: il trailer del documentario di Dave Grohl sul romanticismo dei rock tour in van

News Cinema

A rievocare con l'ex Nirvana e leader dei Foo Fighters i bei tempi andati, quando si girava in pulmino per andare a suonare nei peggiori locali, ci sono personaggi come Flea, Lars Ulrich, Steven Tyler, Dave Lombardo, The Edge, Slash e Ringo Starr. What Drives Us arriva in streaming su Amazon Prime Video il 30 aprile.

Forse qualcuno di voi suona o ha suonato in una band. E forse, tra quelli di voi che suonano o hanno suonato in una band, c'è qualcuno che ha affrontato con pochi soldi e tanta voglia di conquistare il mondo un qualche piccolo tour o magari qualche data isolata in locali isolati e sgarrupati, infilandosi dentro un'auto o un pulmino con gli strumenti e gli altri membri del gruppo.

È esattamente a questo aspetto romantico del rock che Dave Grohl - leader dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana - ha deciso di dedicare un documentario che si intitola What Drives US, e che debutterà negli USA e nel resto del mondo in streaming su Prime Video il 30 aprile.

What Drives Us, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer, è così stato raccontato dal suo autore:

"Questo film è la mia lettera d'amore per ogni musicista che sia mai salito su un vecchio furgone con i propri amici e si sia lasciato tutto alle spalle per la semplice ricompensa di suonare musica. Quello che era iniziato come un progetto per aprire il sipario sulla logistica fai-da-te col la quale infili i tuoi amici e le tue attrezzature in un piccolo spazio per mesi e mesi alla fine si è trasformato in un'esplorazione di: "perché?" Cosa ci spinge? "

Per realizzare questa sua indagine, Grohl - che ha alle spalle esperienze da regista di video per i suoi Foo Fighters e per i Soundgarden, e che ha diretto documentari altri documentari sul mondo della musica: Sound City e Sonic Highways - ha coinvolto e interpellato amici e colleghi come Jennifer Finch delle L7, Tony Kanal dei No Doubt, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Lars Ulrich dei Metallica, Charlie Gabriel dei Preservation Hall Jazz Band, Brian Johnson degli AC/DC, St. Vincent, Dave Lombardo degli Slayer, Steven Tyler degli Aerosmtih, The Edge degli U2, Ben Harper, Kira Roessler dei Black Flag, Ringo Starr dei Beatles, Slash & Duff McKagan dei Guns N'Roses, D.H. Peligro dei Dead Kennedys, Exene Cervenka degli X, Starcrawler, Mike Watt dei Minutemen, Pete Stahl degli Scream, Radkey, e Ian MacKaye dei Fugazi / Minor Threat.

