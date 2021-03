Whal Street: il trailer della serie doc su Mark Wahlberg che dà lezioni di vita

News Cinema

Mark Wahlberg nella doppia veste di attore e produttore di una serie documentaria su HBO Max intitolata Wahl Street, dove illustra le sue attività imprenditoriali e la sua filosofia di vita. Il trailer.

Si sa che gli attori hanno, in larga parte, un ego smisurato. Quando poi hanno successo come Mark Wahlberg, il risultato può essere una serie documentaria in sei parti, che andrà su HBO Max, intitolata con ovvio gioco di parole Wahl Street, in cui l'attore essenzialmente dimostra le sue doti non solo come attore, ma come padre, modello di vita e imprenditore di successo. Sotto trovate il trailer, per farvi almeno un'idea.

Questa la trama ufficiale della serie, che racconta le molte imprese dell'ex Marky Mark, diventata una delle più grandi star di Hollywood.

La serie documentaria in sei episodi offre ai fan un assaggio della vita della star mondiale Mark Wahlberg, mentre affronta le esigenze di un rigoroso piano di lavorazione cinematografico, insieme a un network sempre crescente di diverse imprese inclusa la sua linea di abbigliamenti, Municipal, la sua palestra (F45), la catena di ristoranti Wahlburgers e la sua società di produzione, Unrealistic Ideas. Strada facendo, gli spettatori apprenderanno lezioni di vita e di affari, mentre lui affronta le molte difficoltà di una pandemia globale, cercando sia di mantenere che di espandere i suoi vasti investimenti. Whal Street vi presenterà anche il cast di pittoreschi personaggi che costituiscono l'entourage della vita di Wahlberg.