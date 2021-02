WGA Awards: annunciate le nomination dei premi per gli sceneggiatori dell’anno

News Cinema

La Writers Guild of America, il sindacato degli sceneggiatori, ha reso note le candidature per il proprio prestigioso riconoscimento annuale.

La stagione dei premi sta entrando nel vivo con i riconoscimenti delle varie associazioni legate alle professionalità del cinema. Il sindacato sceneggiatori, la Writers Guild of America, ad esempio, ha appena reso noto l’elenco delle candidature per il proprio riconoscimento annuale, il WGA Award.

Notevole risultato, se non proprio sorprendente, per Judas and the Black Messiah, Palm Springs e La tigre bianca. Mancano all’appello un paio di film indipendenti, finora tra i più citati dai vari premi: Mai raramente a volte sempre e First Cow di Kelly Reichardt. Molti fra i contendenti per i prossimi Oscar non erano candidabili per ragioni regolamentari, tra cui: Ammonite, Nomadland, Mank, Minari, Soul, La vita davanti a sé, Pieces of a Woman, The Assistant.

Ecco la lista delle nomination

Sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah - Will Berson & Shaka King, soggetto di Will Berson & Shaka King e Kenny Lucas & Keith Lucas

Palm Springs - Andy Siara, soggetto di Andy Siara & Max Barbakow

Una donna promettente - Emerald Fennell

Sound of Metal - Darius Marder & Abraham Marder, soggetto di Darius Marder & Derek Cianfrance

Il processo ai Chicago 7 - Aaron Sorkin

Sceneggiatura non originale

Borat Subsequent Moviefilm - Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern, soggetto di Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Nina Pedrad, basata sui personaggi creati da Sacha Baron Cohen

Ma Rainey’s Black Bottom - Ruben Santiago-Hudson, basata sulla pièce teatrale di August Wilson

Notizie dal mondo - Paul Greengrass e Luke Davies, basata sul ibro di Paulette Jiles

One Night in Miami - Kemp Powers, basata sulla pièce teatrale One Night in Miami di Kemp Powers

La tigre bianca - Ramin Bahrani, basata sul libro The White Tiger di Aravind Adiga