WGA Awards 2020: i premi per le migliori sceneggiature USA slittano al 21 marzo

News Cinema

Come tutti gli atri premi cinematografici, a cominciare dagli Oscar, anche i riconoscimenti assegnati dal sindacato degli sceneggiatori americani vengono posticipati. La data è il 21 marzo.

La cerimonia di consegna dei Writers Guild of America Awards è stata spostata al 21 marzo. I premi assegnati dal sindacato degli sceneggiatori americani seguono il trend degli Oscar, dei BAFTA, dei Golden Globes, dei DGA Awards e dei SAG Awards, tutti posticipati a causa dell'emergenza Coronavirus. La data dei primi, che sono certamente i riconoscimenti cinematografici più prestigiosi al mondo e che quest'anno festeggiano l’edizione numero 93, è il 25 aprile del 2021.

Tornando ai SAG Awards, le candidature di quelli cinematografici (miglior sceneggiatura originale, miglior sceneggiatura non originale e miglior sceneggiatura di un documentario) verranno annunciate il 16 febbraio 2021, le altre il 3 febbraio.

Lo scorso anno a vincere il WGA Award per la migliore sceneggiatura originale è stato Parasite, mentre Jojo Rabbit ha trionfato nella categoria migliore sceneggiatura non originale. The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley​ si è aggiudicato il premio per il documentario.