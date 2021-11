West Side Story: Steven Spielberg ci offre un altro trailer della sua versione

News Cinema

Steven Spielberg ci dà un altro piccolo assaggio della sua versione del musical West Side Story, con un altro breve trailer.

Nel caso della versione di West Side Story di Steven Spielberg sarebbe scorretto parlare di remake. Si tratta infatti di una nuova trasposizione cinematografica del celeberrimo musical teatrale di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Arthur Laurents, che nel 1961 arrivò al cinema diretto da Robert Wise e Jerome Robbins, vincendo alla fine ben 10 Oscar. Steven Spielberg dovrà comunque confrontarsi con un capolavoro riconosciuto della storia del cinema, ma chi se non lui, appassionato di questo musical, avrebbe potuto tentare un'impresa del genere? Nel weekend, durante gli American Music Awards, è stato diffuso un nuovo - breve - teaser trailer che condividiamo con voi.

Il nuovo West Side Story

Nella nuova versione, Steven Spielberg ha creato un ruolo apposito, trasformando da maschile a femminile l'originale, per la grandissima Rita Moreno, che sessant'anni fa vinse l'Oscar per la sua interpretazione di Anita e che festeggerà 90 incredibili anni il prossimo 11 dicembre. Nei ruoli protagonisti, Maria e Tony, all'epoca di Richard Beymer e Natalie Wood (che furono entrambi doppiati nel canto), ci saranno Rachel Zegler, giovanissima cantante e attrice, e Ansel Elgort. Meno noti sono, rispetto a star del cinema musicale come Russ Tamblyn, gli attori e ballerini odierni, ma è anche vero che il musical è oggi meno popolare al cinema di quanto lo fosse all'epoca. Il direttore della fotografia Janusz Kaminski è tornato a collaborare con Spielberg per illuminare il coloratissimo set di West Side Story e restano le musiche, quelle davvero immortali, di Leonard Bernstein. Vedremo il nuovo film il 23 dicembre, per un Natale in cui commuoversi e trovare pace, almeno al cinema.