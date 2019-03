West Side Story: Steven Spielberg affida gli uomini di legge a Corey Stoll e Brian d'Arcy James

Procede secondo programma la pre-produzione del remake di West Side Story. Il primo vero musical per il regista Steven Spielberg si è già assicurato le parti dei personaggi principali affidandole ad Ansel Elgort e Rachel Zegler, rispettivamente Tony e Maria. Anche Rita Moreno, colei che fu Maria nella versione del 1961, avrà un ruolo interpretando la proprietaria della drogheria dove le gang rivali si incontrano per cercare un dialogo costruttivo. Il casting per il film prosegue e la notizia di oggi riguarda due nuovi attori scritturati.

Si tratta di Corey Stoll, noto per essere stato il deputato Peter Russo in House of Cards e il villain Yellowjacket in Ant-Man, e di Brian d'Arcy James, visto recentemente in First Man - Il primo uomo e nella serie Tredici. I due interpreteranno rispettivamente il poliziotto Schrank e l'ufficiale Krupke, gli uomini di legge che tentano di sedare le risse tra gli americani e i portoricani.

Le riprese di West Side Story inizieranno in estate, mentre l'uscita al cinema è prevista per il prossimo anno.