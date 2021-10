West Side Story: Spielberg brinda felice in un video del backstage del film

News Cinema

Spielberg è davvero orgoglioso di aver realizzato il musical West Side Story, come risulta evidente un video del dietro le quinte in cui alza un calice, ci rende partecipi della sua esperienza e commenta il film, di cui ammiriamo le sontuose scenografie.

Per vedere il nuovo West Side Story, diretto da Steven Spielberg, dovremo aspettare il 16 dicembre, mentre i nostri cugini americani potranno gustarselo il 10, ma poco importa, perché del film ispirato al musical del 1957 abbiamo oggi delle immagini che ci mostrano il dietro e quinte. Ma non solo, perché nel video possiamo ammirare il regista, renderci conto dello straordinario e monumentale lavoro che ha fatto e sentire la sua voce.

Nel video con un po’ di backstage del film, che è seguito da immagini del trailer, Steven Spielberg solleva un calice con del prosecco (o vino bianco o champagne, chissà…) e dice che sono mesi che si sta dedicando al progetto e che è molto orgoglioso di aver potuto raccontare la storia di West Side Story.

West Side Story ha avuto una lavorazione indubbiamente complicata. L’uscita era prevista per il 2020, ma poi è arrivato il Covid e tutto si è bloccato. I protagonisti del film sono Ansel Elgort (Baby Driver) nella parte di Tony e Rachel Zegler nel ruolo di Maria. A dare fulgore al cast è anche Rita Moreno, che nella versione cinematografica diretta da Robert Wise era Anita, adesso impersonata da Ariana DeBose. L’attrice interpreta Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony. Questo personaggio non c'era né nel musical né nel film del 1961, ma è stato inventato per rendere omaggio a entrambi. Ciò ci lascia presagire che il film di Steven Spielberg avrà un coté classico, pur portando il marchio indelebile del regista.