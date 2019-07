West Side Story rivela la nuova Anita

Con una bellissima foto, che la ritrae sorridente e vestita di giallo, mentre stende i panni, sullo sfondo delle tipiche scale anti incendio newyorkesi, la 20th Century Fox ha rivelato la nuova Anita di West Side Story, ovvero Ariana DeBose, l'attrice, cantante e ballerina che nel remake di Steven Spielberg riprende il ruolo ricoperto nel film di Robert Wise del 1961 dal premio Oscar Rita Moreno (che ha una parte anche in questo film, di cui è uno dei produttori esecutivi).

Il film si sta girando ad Harlem ed è attualmente al primo mese di riprese. Ariana DeBose ha interpretato a Broadway Motown: The Musical e Summer: The Donna Summer Musical, e ricopre il ruolo della ragazza portoricana sorella di Bernardo e amica di Maria, che si innamora di Tony, il ragazzo appartentente alla gang rivale, i Jets. Dall'immagine sembra che la versione di Spielberg voglia essere un vero e proprio omaggio all'immortale musical ispirato a Romeo e Giulietta, con le musiche di Leonard Bernstein e i testi di Stephen Sondheim. E proprio quest'ultimo, 89 anni e ancora attivissimo, è andato pochi giorni fa a trovare Spielberg sul set, come vediamo dal tweet diffuso dalla Amblin.

Ricordiamo i ruoli principali: Ansel Elgort è Tony, Rachel Zegler Maria e David Alvarez Bernardo. A condurre l'orchestra sarà Gustavo Dudamel, mentre le coreografie - nell'originale del co-regista Jerome Robbins - sono affidate al premio Tony Justin Peck.

Musical theater legend and WEST SIDE STORY lyricist Stephen Sondheim on set with director-producer Steven Spielberg during the production of the new film version of the original musical. Coming to theaters on December 18, 2020. #StephenSondheim #StevenSpielberg #WestSideStory pic.twitter.com/1aApLyron5