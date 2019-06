West Side Story: prima immagine ufficiale del musical diretto da Steven Spielberg

È appasta sull'account Twitter ufficiale della Amblin Entertainment la prima foto ufficiale di West Side Story, il musical di Steven Spielberg che è un remake del popolarissimo film diretto nel 1961 da Jerome Robbins e Robert Wise, e interpretato da Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno e George Chakiris, a sua volta basato sul musical teatrale.

Previsto nelle sale americane per il 18 dicembre 2020 (e presumibilmente in quelle italiane in quegli stessi giorni), questo nuovo West Side Story vede protagonisti, nei panni di Tony e Maria, Ansel Elgort e Rachel Zegler.

Tony e Maria, per chi non lo ricordasse, sono i protagonisti di una storia chiaramente ispirata a quella degli shakespeariani Romeo e Giulietta: siamo nel 1957, a New York, e lui è un ex membro (pentito) di una gang bianca, i Jets; lei è invece la sorella del capo dei portoricani Sharks, acerrimi rivali dei Jets.

Nel cast del film di Spielberg, oltre ai due protagonisti, troviamo Ezra Amenas, Ben Cook, Sean Harrison Jones, Mike Faist, Patrick Higgings, David Alvarz, Julius Anthony Rubio, Ricardo Zayas, Josh Andrés Rivera, Sebastian Serra e Carlos Sánchez Falú. E ancora Ariana DeBose Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy James, Curtiss Cook e Rita Moreno, che oltre a interpretare il ruolo di Valentina è anche una delle produttrici esecutive del film.

A sceneggiare, a partire dal musical, è stato Tony Kushner, mentre il coreografo è Justin Peck.