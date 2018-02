Wesley Snipes doveva essere Black Panther, ma il progetto non decollò mai

In una lunga intervista rilasciata a Variety, Wesley Snipes ha raccontato che l'adattamento del fumetto Black Panther della Marvel, prima del trionfo del film appena uscito con Chadwick Boseman, era stato un suo progetto nel lontano 1992.

L'attore ricorda che, avendo studiato le diaspore africane al college, era rimasto subito affascinato dal fumetto e dall'aspetto di "melting pot" della società del Wakanda, lo stato immaginario di T'Challa. "Nella nostra versione c'erano persino le arti marziali africane, la maggior parte delle persone non sa nemmeno che esistessero." Purtroppo Snipes ricorda che non si arrivò nemmeno a definire il costume per il suo protagonista, e nemmeno un budget per il film, di cui furono scritte solo tre stesure della sceneggiatura. Il progetto non decollò perché i tempi non erano maturi e la Marvel non era esattamente nella situazione ottimale in cui si trovava adesso.