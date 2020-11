Wesley Snipes contro Patton Oswalt: non ho tentato di strangolare il regista di Blade: Trinity

News Cinema

Da anni corre sul web, per via di una dichiarazione di Patton Oswalt, la voce di una violenta rissa fisica tra Wesley Snipes e David S. Goyer, che l'ha diretto in Blade: Trinity nel 2004. L'attore smentisce al Guardian.

Certe voci, per quanto infondate, sono dure a morire. Ne sa qualcosa Wesley Snipes, un bravo attore tornato alla ribalta dopo un periodo di alterne fortune che lo ha visto anche finire in carcere per 3 anni per evasione fiscale (pena che ha finito di scontare ai domiciliari nel 2013). Ma c'è stato un tempo in cui era uno dei più popolari attori di action, grazie al suo ruolo protagonista nei film di Blade. E proprio a uno di questi, Blade: Trinity, risalgono le voci che adesso Snipes ha smentito.

Cosa sarebbe successo sul set di Blade: Trinity?

Patton Oswalt, che nel film interpretava il ruolo di Hedges, nel 2012 ha parlato di una rissa sul set tra il regista David S. Goyer e Snipes, durante la quale l'attore, che fuori dal set non rivolgeva la parola a nessuno, avrebbe tentato di "strangolarlo". Oswalt aggiunse anche che a un certo punto Goyer, per proteggersi, aveva assunto dei biker come guardie del corpo. In un'intervista recentemente concessa al Guardian, Wesley Snipes, dopo aver ironicamente definito l'attore "una fonte affidabile su di me", smentisce con queste parole:"Fatemi dire una cosa: se avessi tentato di strangolare David Goyer, probabilmente non parlereste con me adesso. Un tizio muscoloso di colore che strozza il regista di un film va in galera, ve lo assicuro".

Snipes non nega l'altra storia, ovvero che sul set comunicava solo coi post-it, ma quello che lo amareggia in queste voci è il fatto che la gente ci abbia subito creduto, anche in mancanza di prove:



"Questo è parte dei problemi che noi afroamericani affrontiamo in America: queste microaggressioni. Il presupposto che un uomo bianco può fare un'affermazione e questa automaticamente è la verità! Perché la gente crede alla sua versione? Perché sono predisposti a pensare che il problema sia sempre l'uomo di colore. E tutto quello che ci vuole è un'unica persona, Mr. Oswalt, che nemmeno conosco bene. Me lo ricordo appena sul set, ma è affascinante che la sua unica affermazone sia sufficiente perché la gente dica: "Ehi, sai, Snipes ha un problema".

Wesley Snipes ha anche fatto notare che di Blade: Trinity era anche produttore, per cui aveva il controllo su molti aspetti del film, incluso il regista, per cui se avesse avuto un problema con lui non avrebbe necessariamente dovuto ricorrere alla forza. In ogni caso su alcuni set succedono scontri verbali (meno frequentemente fisici) e Oswalt è stato quanto meno indelicato nel denunciare in questo modo un collega per qualcosa di cui non ci sono prove, visto che Goyer non ha mai fatto commenti sull'accaduto.