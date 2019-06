Wesley Snipes contro gli zombie nel thriller horror Outbreak Z

Nella fortunata saga di Blade Wesley Snipes era uno straordinario e temibile cacciatore di vampiri e siamo certi che se la caverà egregiamente con gli zombie (o meglio contro gli zombie) in un thriller horror di cui ci dà notizia The Hollywood Reporter e che lo vedrà sia come uno degli attori protagonisti che nelle vesti di produttore.

Intitolato Outbreak Z, il film segna il debutto nella regia dello stuntman Chris Brewster, ed è basato su una sceneggiatura di Hamid Torabpour (che nel 2016 ha scritto e diretto un action-horror intitolato Zombies), Andrew Kightlinger e Clint Narramore, e segue le vicende di due agenti della SWAT che in un campus universitario assediato dagli zombie cercano disperatamente l'unico uomo in possesso del vaccino che potrebbe salvare il mondo dall'apocalisse.

Dopo la condanna a tre anni di carcere per evasione fiscale, Wesley Snipes ha tentato pian piano di ricostruire la sua carriera. Tornato libero nel 2013, ha recitato ne I Mercenari 3, in Chi-Raq di Spike Lee, nell'action di John Stockwell Armed Response (di cui è stato interprete principale) e nel film Netflix Dolemite Is My Name!, nel quale affianca Eddie Murphy e che non ha ancora una data d'uscita sulla piattaforma streaming.

Le riprese di Outbreak Z cominceranno durante l'estate in Minnesota e della colonna sonora si occuperà Eric Arjesis, musicista di Nashville a cui dobbiamo un brano di The Walking Dead.