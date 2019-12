News Cinema

La Fox/Disney ha messo in cantiere il progetto ancora alle prime fasi di sviluppo.

La 20th Century Fox e la Walt Disney Pictures hanno deciso di realizzare un nuovo capitolo de Il pianeta delle scimmie, saga cinematografica di fantascienza iniziata dall’omonimo film del 1968 diretto da Franlkin J. Schaffner e tratto dal capolavoro letterario dello scrittore francese Pierre Boulle. Visto che si tratta di un progetto ancora alle prime fasi di sviluppo non si sa ancora con precisione se sarà un nuovo inizio per la serie oppure vedremo un sequel dell’ultimo War – Il pianeta delle scimmie, notevole ultimo episodio diretto da Matt Reeves nel 2017.

Per dirigere il prossimo lungometraggio la Fox/Disney ha scelto Wes Ball, che con la fantascienza si è già ampiamente confrontato realizzando la fortunata trilogia di The Maze Runner. Ricordiamo che per la Fox il cineasta doveva dirigere anche il film in motion capture The Mouse Guard, ma la Disney ha deciso di cancellare il progetto a causa dei costi di produzione troppo elevati. A The Mouse Guard avrebbero dovuto partecipare anche Idris Elba e Andy Serkis, il quale proprio grazie alla motion-capture ha interpretato Caesar, il primate protagonista della più recente trilogia de Il pianeta delle scimmie.

Tracciamo un po’ la storia cinematografica de Il pianeta delle scimmie: dopo il film del ’68 con Charlton Heston sono arrivati ben quattro sequel, l’ultimo die quali uscito nel 1973. Tim Burton nel 2001 ha poi realizzato un remake con Mark Wahlberg ed Helena Bonham Carter, mentre una nuova visione della saga è arrivata dieci anni dopo con L'alba del pianeta delle scimmie di Rupert Wyatt, che vedeva protagonista James Franco. I due sequel diretti da Matt Reeves sono invece stati interpretati rispettivamente da Jason Clarke e Woody Harrelson.