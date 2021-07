Wes Anderson di nuovo sul set a settembre con Tilda Swinton

News Cinema

Mentre è ancora attesa l'uscita di The French Dispatch, in concorso al festival di Cannes, Wes Anderson si prepara a girare a settembre un nuovo film ancora senza titolo, che avrà nel cast ancora Tilda Swinton.

Buone notizie per i molti amatori del bizzarro cinema di Wes Anderson: anche se stiamo ancora aspettando l'uscita di The French Dispatch, in concorso al festival di Cannes, Tilda Swinton ha rivelato a Variety che il regista è pronto a girare un nuovo film, ancora misterioso e senza titolo, a settembre in Spagna. Come lo sa? Ovviamente perché è nel cast, alla sua quinta collaborazione col regista che l'ha diretta proprio in The French Dispatch, nell'animato L'isola dei cani, in The Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom.

L'unico dettaglio che Swinton ha svelato sul nuovo progetto è che "non parla della Spagna", mentre Anderson, raggiunto telefonicamente dalla rivista, ha detto di non essere ancora pronto a condividere dettagli in merito. Il film inizialmente avrebbe dovuto girarsi a Roma, ma non sappiamo perché la location sia stata cambiata.

Il quotidiano spagnolo El País però rivela che il set allestito a Chinchón, una cittadina a sud est di Madrid, negli ultimi due mesi, ricorda un paesaggio desertico, anche se non è detto che si tratti di un western.

Wes Anderson ormai è europeo a tutti gli effetti, visto che vive a Parigi. Chissà se a Cannes, dove regista e attrice accompagneranno The French Dispatch, riveleranno qualcosa in più a proposito di questo nuovo film.