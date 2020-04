Wes Anderson consiglia sei film da vedere durante la quarantena

News Cinema

Il regista americano da tempo di casa in Francia omaggia la tradizione cinematografica transalpina in attesa di poter proporre al pubblico il suo atteso The French Dispatch.

Non ha certo mai nascosto il suo amore per la Francia e per la sua cultura, Wes Anderson, che da qualche tempo vive per lo più a Parigi, e non solo nella sua Austin o a New York. Lo ha dimostrato in tanti modi, omaggiando quel paese in varie occasioni e dirigendo un corto come Hotel Chevalier. Ora siamo tutti in attesa di vedere il suo nuovo film, The French Dispatch, che è allo stesso tempo ambientato in Francia, ma anche un omaggio al New Yorker e ai grandi inviati del giornalismo americano dell'epoca d'oro in giro per il mondo.

E a proposito di Francia, è protagonista dell'elenco di sei film imperdibili da visionare durante il periodo di quarantena inviato da Anderson in una lettera a Criterion Collection. L'autore ha selezionato titoli presenti nel prestigioso catologo dell'etichetta americana, definendoli "delle grandi ispirazioni cinematografiche". Eccola qui sotto, con un soprendente terzetto e ben quattro film francesi.

Una donna ardita di Raymond Bernard, 1936, Francia, con una sceneggiatura dell'autore de Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry.

I miserabili di Raymond Bernard, 1933, Francia, ovviamente è un adattamento dell'omonimo romanzo di Victor Hugo.

Les Croix de bois di Raymond Bernard, 1931, Francia, con al centro il quotidiano dei soldati francesi durante la Prima guerra mondiale.

Un provinciale a New York di Arthur Hiller, 1970, USA, con uno straordinario Jack Lemmon.

A la poursuite du bonheur di Louis Malle, 1986, USA. Nel corso di un viaggio per gli Stati Uniti, l'incontro con differenti culture e condizioni sociali, legalli o illegali, che sono riusciti a realizzare o meno il loro sogno americano.

Un angelo alla mia tavola di Jane Campion, 1990, Nuova Zelanda.