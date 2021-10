Werner Herzog e Klaus Kinski: in esclusiva su CHILi cinque grandi film realizzati dalla coppia

News Cinema

Cinque film in streaming del regista e dell'attore tedeschi che hanno scritto la storia del cinema europeo a partire dagli anni '70.

Che si ami o meno il cinema creato dal regista Werner Herzog e dall’attore Klaus Kinski è comunque impossibile negare che questa coppia di artisti teutonici a partire dai primi anni ‘70 abbia scritto pagine fondamentali per la storia del cinema europeo. Il realismo visionario dell’autore si è sposato alla perfezione con lo stile radicalmente istrionico dell’interprete, dando vita a un'energia cinematografica specifica, un connubio artistico unico e diverso dagli altri. I cinque film in streaming in esclusiva su CHILI confermano quanto il rapporto tra Herzog e Kinski sia stato proficuo e inimitabile. Due personalità complesse, contraddittorie e senza dubbio problematiche, che sono state protagoniste di una stagione del cinema tedesco ormai passata ma non per questo meno importante. Buona lettura.

I migliori film in streaming della coppia Werner Herzog/Klaus Kinski

Aguirre, furore di Dio (1972)

Un film fondamentale per la storia del cinema mondiale. Il racconto asfissiante della spedizione del 1590 alla ricerca dell’El Dorado diventa metafora strabordante della follia imperialista europea. Aguirre furore di Dio è un film immobile, potentissimo nella sua ostinata mancanza di azione. Kinski nel ruolo di Don Lope di Aguirre personifica il desiderio bramoso di conquista che conduce alla follia. Una prova superba al servizio di un cineasta dal rigore irrazionale e istintivo. Una contraddizione in termini, certamente: la forza di cui si è sempre vissuto il grande cinema di Herzog. Disponibile su CHILI.

Woyzeck (1978)

Ispirato dall’opera teatrale di Georg Büchner, il dramma satirico mette in scena l’oppressione della società nei confronti del singolo individuo, un “Candido” con un’anima la contrario nerissima che si barcamena al meglio/peggio per sostenere la propria famiglia. L’adattamento di Woyzeck scritto dallo stesso Herzog lascia scatenare i sottotesti politici dell’opera in un tripudio di allusioni alla contemporaneità. Un Kinski straripante nel sottolineare la feroce semplicità del personaggio, la sua vitalità brutale e terrena. Un'operetta morale di enorme impatto, che scuote e disturba. Insomma, il meglio di Herzog/Kinski...Disponibile su CHILI.

Nosferatu, principe della notte (1979)

Dopo il capolavoro dell’Espressionismo tedesco girato da F.W. Murnau, la versione di Werner Herzog possiede un’angoscia languida e implacabile. Nosferatu, principe della notte si rivela un film dalle atmosfere sensuali e malate, incorniciato da una fotografia naturalista che ne esalta lo spirito onirico. Oltre a uno straordinario Kinski nel ruolo del vampiro anche un Bruno Ganz appassionato e una Isabelle Adjani sensuale e angelica come mai. Uno dei capolavori della coppia, un film dal fascino orrendo e ancestrale. Disponibile su CHILI.

Fitzcarraldo (1982)

Il lungometraggio forse più visionario di Werner Herzog, un capolavoro e un cult-movie le cui immagini si sono sedimentate nell’immaginario collettivo. Fitzcarraldo rappresenta la grandezza teutonica in tutta la sua irrazionalità, sia ambigua che oggettivamente affascinante. La nave trainata nella giungla amazzonica è senza dubbio il momento visivamente più alto del cinema dell’autore, che vince il premio a Cannes per la miglior regia. Il film invece riceve la nomination al Golden Globe come opera straniera. Fascino intramontabile. Disponibile su CHILI.

Cobra verde (1987)

Ultima collaborazione tra il cineasta e l’attore prima della morte di quest’ultimo. Ancora un confronto con la storia barbara e colonialista. L’ascesa e la caduta del bandito protagonista diventa fin da subito una parabola che nelle mani di Herzog si trasforma in metafora dal fascino velenoso. Film meno compatto rispetto ai precedenti, Cobra verde rimane comunque capace di incidere in virtù di almeno due o tre scene che restituiscono il meglio della coppia. Commiato ipnotico di una collaborazione stridente e sanguigna. Disponibile su CHILI