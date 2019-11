Wendy: il bellissimo trailer del film ispirato a Peter Pan

News Cinema

Il film di Benh Zeitlin, regista di Re della terra selvaggia, segue le avventure di Wendy e dei Ragazzi Smarriti, sull'Isola che non c'è.

Candidato all'Oscar come miglior regista e per la miglior sceneggiatura di Re della terra selvaggia, Benh Zeitlin torna al cinema con Wendy, un'altra storia che ha al centro dei bambini e per la precisione la bambina che ha il nome della protagonista di Peter Pan (Devin France) e i Ragazzi Smarriti, che si ritrovano sull'Isola che non c'è, dove il tempo per loro si è fermato.

Del cast fanno parte Tommie Lynn Milazzo e Shay Walker. "Tutti i bambini crescono, ma alcuni, quelli selvaggi, quelli con una luce negli occhi, scappano", dice la piccola Wendy in voice-over. Il trailer del film di questa inedita versione del mondo creato da James M. Barrie, è spettacolare e i ragazzini sembrano davvero immersi nel loro ruolo.

In America questa produzione Fox Searchlight esce il 28 febbraio, speriamo che arrivi anche nei nostri cinema.