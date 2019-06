Welcome Home: Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio in una scena esclusiva del film

Arriverà nei cinema l'11 luglio prossimo Welcome Home, il thriller diretto da George Ratliff, con protagonisti Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio.

Nel film, i primi due interpretano Bryan e Cassie, una coppia di americani in vacanza in Italia. Nel tentativo di riaccendere la scintilla del loro rapporto, i due hanno preso in affitto una romantica villa nella campagna umbra tramite il sito web "Welcome Home". Sul posto, Cassie fa amicizia con Federico (Riccardo Scamarcio), il vicino di casa bello e tenebroso. Bryan si sente subito minacciato dal fascino di Federico e Federico decide si sfruttare la gelosia dell'uomo per mettere i due fidanzati l'uno contro l'altra. Bryan e Cassie si ritrovano presto coinvolti in una sexy e pericolosa caccia al topo.

In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo in anteprima esclusiva una clip italiana.

Nella scena Bryan rientra alla villa e dice a Cassie di aver dormito in albergo. Sotto la doccia comincia a ricordarsi della sera prima al bar con Federico:



Welcome Home: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva - HD