Weinstein Company: la vendita non va in porto, si torna all'ipotesi bancarotta

Appena il 2 marzo vi avevamo dato notizia dell'acquisizione di quel che rimane della Weinstein Company da parte del gruppo di Maria Contreras-Sweet: l'ex-membro dell'amministrazione Obama aveva grandi piani per l'azienda, che voleva salvare e rilanciare con un simbolico consiglio di amministrazione a maggioranza femminile. L'accordo, che sembrava ormai nero su bianco, è saltato.

A quanto sembra la Contreras aveva chiesto un periodo di 40 giorni per chiudere la transazione e operare gli ultimi necessari controlli: la fumata è stata tuttavia nera perché, a fronte di tali verifiche, i potenziali compratori hanno scoperto che il debito dell'azienda di Harvey Weinstein ammontava non agli indicati 225 milioni, bensì a 280. Con un comunicato ufficiale il gruppo si è quindi ritirato dall'acquisto, lasciando aperta una piccola porta per l'acquisizione di "specifici asset" (diritti di determinati lungometraggi?), ma solo dopo la bancarotta.

Torna quindi in ballo la soluzione bancarotta che peraltro era stata già votata dal consiglio di amministrazione prima del mancato salvataggio. La caduta di Harvey a causa degli scandali sessuali si sta trascinando anche i suoi 150 dipendenti, inesorabilmente.