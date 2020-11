Weekend in Famiglia: 5 film da vedere in streaming su Prime Video tutti insieme

News Cinema

Abbiamo scelto per voi cinque film da vedere in streaming su Amazon Prime Video, adatti a tutta la famiglia.

Se avete da poco scoperto di avere accesso a film e serie tv in streaming su Amazon Prime Video, solo perché siete già clienti Amazon Prime, potreste aver bisogno di un piccolo aiuto per selezionare cinque film per famiglie che potete dividere con mariti, mogli, figli piccoli e meno piccoli. Avventura, fantasia, azione e umorismo sono gli ingredienti principali di questa selezione che vi proponiamo. Osserviamo più da vicino ogni candidato.

Jumanji - Benvenuti nella giungla su Amazon Prime Video

In streaming su Amazon Prime Video trovate Jumanji - Benvenuti nella giungla, l'action ironico con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, rivisitazione del Jumanji originale con Robin Williams. Onestamente, pochi avrebbero scommesso su un recupero così azzardato, ricordando quanto fosse amato Robin. The Rock e soci invece, sotto la guida del regista Jake Kasdan, sono riusciti ad omaggiare un classico senza cancellarlo: i quattro protagonisti sono gli avatar di quattro ragazzi che inavvertitamente vengono risucchiati in un videogioco vintage, con bizzarri risultati (un nerd un po' pavido si ritrova nei panni di Johnson!). Grande successo di pubblico. Guarda Jumanji - Benvenuti nella giungla su Amazon Prime Video Jumanji - Benvenuti nella Giungla: Nuovo trailer italiano del film - HD

Sonic - Il film in streaming tratto dal videogioco

Nonostante l'esordio del trailer fosse stato negativo, con molti fan che nel porcospino blu di Sonic - Il film non avevano riconosciuto il loro beniamino, la Paramount è subito corsa ai ripari rivedendo il look del buffo protagonista. Il risultato è stato uno dei film meglio accolti al boxoffice, tra quelli tratti da un videogioco: seguiamo il mitico e velocissimo eroe SEGA, esiliato sulla Terra, mentre in una cittadina americana di provincia diventa amico di uno sceriffo imbranato (James Marsden) e se la vede con la sua nemesi, lo scienziato Dr. Robotnik (uno scatenato Jim Carrey). Guarda Sonic - Il Film su Amazon Prime Video Sonic - Il Film: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Antboy, un piccolo supereroe su Amazon Prime Video

In realtà Antboy è solo il primo film di una trilogia, tutta disponibile su Amazon Prime Video, composta anche da AntBoy - La vendetta di Red Fury e AntBoy III - L'alba di un nuovo eroe. Protagonista di questa saga, sorta di risposta in chiave bimbo alle moderne imprese di supereroi Marvel e DC, è il piccolo Pelle, un bambino come tanti altri, compresa la cotta per Amanda, la sua compagna di classe. Quando viene morso da una formica geneticamente modificata, in puro stile Peter Parker, acquisisce abbastanza superpoteri da riuscire a salvare proprio Amanda da un rapimento...



Antboy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Guarda Antboy su Amazon Prime Video

My Spy, Dave Bautista alle prese con una bambina molto decisa

Su Amazon Prime Video trovate anche la commedia My Spy, con il roccioso Dave Bautista che ricorderete come Drax nei Guardiani della Galassia. Qui Bautista interpreta l'agente della CIA JJ, assegnato alla protezione di una famiglia: la piccola Sophie, anni 9, è una piccola ricattatrice che pretende di imparare da lui tutti i rudimenti dell'arte spionistica... riuscirà JJ a dirle di no?



My Spy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Guarda My Spy su Amazon Prime Video

Un lupo per amico, una fiaba animalista su Amazon Prime Video

Non c'è nulla che possa mettere d'accordo tutti i membri di una famiglia se non un bel lungometraggio dedicato al rapporto tra bambini e natura: non fa eccezione il film norvegese Un lupo per amico, dove la dodicenne Kim, delusa dall'annullamento del suo corso di climbing, decide in tutta autonomia di attraversare le montagne tra Norvegia e Svezia. Una sincera amicizia la legherà a una lupa e al suo piccolo, che cercherà in tutti i modi di difendere. Guarda Un lupo per amico su Amazon Prime Video